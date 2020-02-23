В Туле Росгвардия с военным оркестром поздравила ветерана с Днем защитника Отечества

Фото и видео пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии поздравили полковника внутренней службы, ветерана Великой Отечественной войны Романа Семеновича Ткача с Днем защитника Отечества.

Начальник Управления, генерал-майор полиции Олег Петрик от всего личного состава поблагодарил Романа Семеновича за вклад в Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

В теплой домашней обстановке гости вручили ценные подарки и пожелали ветерану долголетия и крепкого здоровья.

- Поколения, выросшие без войны, в неоплатном долгу перед вами — людьми, спасшими нашу страну от немецко-фашистского разорения. Мы преклоняемся перед вашим бессмертным подвигом, перед вашим несгибаемым мужеством. Здоровья Вам, мира, спокойствия и благополучия! Пусть никогда не повторится страшная трагедия, а мощь и сила нашего великого государства крепнет год от года, — отметил Олег Васильевич.

Приятным сюрпризом для Романа Семеновича стало выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области. Под руководством дирижёра, капитана Владимира Коновалова, они исполнили мелодии военных лет. В завершение выступления оркестр сыграл любимую композицию ветерана — «Прощание Славянки».

Роман Семенович Ткач — полковник в отставке, ветеран войсковой части 3335 ВВ МВД России. Родился 17 мая 1923 г. в селе Старая Мурафа Шаргородского района Винницкой области.

Окончив в 1940 г. среднюю школу, Роман Семенович поступил в Киевский сельскохозяйственный институт. В 1941 году он добровольно ушел на фронт, руководил взводом истребительно-противотанковой батареи на Брянском направлении, воевал на Калининском и Северо-Западном фронтах, участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За боевые заслуги».