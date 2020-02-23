В Тульском кремле открылась выставка «Неизвестная Тула»: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва.

Здесь представлены более 250 экспонатов-подлинников.

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка «Неизвестная Тула». Ее экспонатами стали археологические находки исторической части города — улицы Металлистов и Крестовоздвиженской площади. Работы проводились в течение 2017−2018 гг. предприятием из Липецка «Экспертиза Черноземья».

Ранее об улице Металлистов было известно лишь по письменным источникам, но они содержат мало информации о культуре туляков, их быте, занятиях, интересах. Археология в определенном смысле позволяет заполнить этот пробел.

В процессе исследований были изучены древние мостовые, участки городских усадеб, остатки жилых и хозяйственных построек, захоронения кладбищ 17−18 вв. у Крестовоздвиженской и Сретенской церквей. В результате раскопок получено более 1600 находок из металла, глины, дерева, камня, кожи, стекла. Основная их часть относится к 17−19 вв.

На выставке представлены более 250 экспонатов-подлинников. Она разбита на несколько тематических блоков:

улица — усадьба — дом,

интерьер дома,

домашняя утварь,

хозяйственный инвентарь,

одежда и личные вещи,

ремёсла и промыслы,

торговля,

погребение.

Среди экспонатов — кованые элементы ворот, дверей, ставен, фрагменты чугунных оград и крыльца с затейливым орнаментом, глиняные многоцветные поливные изразцы, предметы домашнего обихода из различных материалов (посуда, столовые приборы, хозяйственные ножи, маятник от часов-ходиков с гравированным орнаментом и позолотой, фрагмент полоза деревянных саней, разнообразные элементы конской упряжи и снаряжение всадника).

Личные вещи туляков включают детали одежды — наконечник ремня с богатым орнаментом и различные типы поясных пряжек из цветного металла, пуговицы, фрагменты кожаной обуви, несложные ювелирные украшения, предметы личного благочестия.

Значительный раздел отведен ремесленному производству. Орудия и готовая продукция свидетельствуют о занятиях деревообработкой — столярным и плотницким делом, металлообработкой, кожевенном ремеслом, изготовлением плетёных изделий.

Купеческий характер улицы отразил раздел экспозиции, посвященный торговле. Здесь можно увидеть аршин, различные виды весов и гирь, монеты Российской империи 18 в. Здесь же представлены образцы товара из лавки купца, торговавшего изделиями из кремня.