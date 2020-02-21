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В двойном ДТП в Туле пострадали пять человек

В двойном ДТП в Туле пострадали пять человек

Авария произошла на ул. Пржевальского.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 21 февраля, на ул. Пржевальского в Туле (рядом с ПАО «Тулачермет») произошло серьёзное ДТП.

По словам одного из участников, от дороги «Тула – Новомосковск» в сторону города следовали Renault Duster и Hyundai Creta. Во встречном направлении ехала Toyota Fielder, которая выехала на встречную полосу и в лобовую столкнулась с Renault, в который затем въехал корейский кроссовер. На момент публикации известно о пяти пострадавших: это водители Renault и Toyota, а также трое пассажиров Renault. Они доставлены в больницу.

Машины заняли всю проезжую часть, сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение по пешеходной дорожке. В обе стороны собралась внушительная пробка, скапливаются грузовики и автобусы, которые не могут проехать узкий участок из-за габаритов.

 

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Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 1
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 2
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 3
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 4
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 5
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 6
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 7
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 8
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 9
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 10
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 11
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 12
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 13
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 14
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 15
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 16
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 17
Двойное ДТП на ул. Пржевальского, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:29 0
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