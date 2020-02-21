В двойном ДТП в Туле пострадали пять человек

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 21 февраля, на ул. Пржевальского в Туле (рядом с ПАО «Тулачермет») произошло серьёзное ДТП.

По словам одного из участников, от дороги «Тула – Новомосковск» в сторону города следовали Renault Duster и Hyundai Creta. Во встречном направлении ехала Toyota Fielder, которая выехала на встречную полосу и в лобовую столкнулась с Renault, в который затем въехал корейский кроссовер. На момент публикации известно о пяти пострадавших: это водители Renault и Toyota, а также трое пассажиров Renault. Они доставлены в больницу.

Машины заняли всю проезжую часть, сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение по пешеходной дорожке. В обе стороны собралась внушительная пробка, скапливаются грузовики и автобусы, которые не могут проехать узкий участок из-за габаритов.