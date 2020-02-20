СМИ: руководитель тульского СК покинет свой пост
Сообщается, что Александр Стариков переходит на работу в Московскую область.
Тульские СМИ пишут, что руководитель регионального следственного управления Следственного
В пресс-службе СК по Тульской области Myslo сообщили, что такой информацией не располагают.
Александр Юрьевич Стариков был назначен руководителем СУ СК РФ по Тульской области в 2017 году.
Александр Юрьевич Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте.
Окончил Ташкентский госуниверситет и начал работать в органах прокуратуры.
Занимал различные должности в Балтийской, Западной и Калининградской транспортных прокуратурах.
В сентябре 2007 года был назначен на должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Калининградской области.
В 2011 году стал первым заместителем руководителя СК РФ по Калининградской области, с 22 апреля 2013 года исполнял обязанности руководителя Следственного управления.
С марта 2014 года возглавлял Следственное управление в Республике Алтай.
На должность руководителя СУ СКР по Тульской области назначен Указом