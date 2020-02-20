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СМИ: руководитель тульского СК покинет свой пост

СМИ: руководитель тульского СК покинет свой пост

Сообщается, что Александр Стариков переходит на работу в Московскую область.

Тульские СМИ пишут, что руководитель регионального следственного управления Следственного комитета РФ Александр Стариков уходит с занимаемой должности.

В пресс-службе СК по Тульской области Myslo сообщили, что такой информацией не располагают.

Александр Юрьевич Стариков был назначен руководителем СУ СК РФ по Тульской области в 2017 году.

ДОСЬе myslo

Александр Юрьевич Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте.

Окончил Ташкентский госуниверситет и начал работать в органах прокуратуры.

Занимал различные должности в Балтийской, Западной и Калининградской транспортных прокуратурах.

В сентябре 2007 года был назначен на должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Калининградской области.

В 2011 году стал первым заместителем руководителя СК РФ по Калининградской области, с 22 апреля 2013 года исполнял обязанности руководителя Следственного управления.

С марта 2014 года возглавлял Следственное управление в Республике Алтай.

На должность руководителя СУ СКР по Тульской области назначен Указом Президента РФ от 21 августа 2017 года.

Интервью.

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