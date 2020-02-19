Фото предоставлено Тульской таможней.
В Туле в одном из магазинов изъяли более 700 пачек контрафактных сигарет
Изъятая продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством.
18 февраля в одной из торговых точек Тулы было изъято 737 пачек сигарет. Совместную проверку законности торговли табачными изделиями провели сотрудники Тульской таможни, регионального УМВД и транспортной прокуратуры.
Сигареты предлагались к реализации как без акцизных марок, так и маркированные акцизными марками другого государства.
Как сообщает Тульская таможня, в ходе проверки не были представлены документы, подтверждающие законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции.
Решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении. Изъятая табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством.
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