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В Туле в одном из магазинов изъяли более 700 пачек контрафактных сигарет
Фото предоставлено Тульской таможней.

В Туле в одном из магазинов изъяли более 700 пачек контрафактных сигарет

Изъятая продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством.

18 февраля в одной из торговых точек Тулы было изъято 737 пачек сигарет. Совместную проверку законности торговли табачными изделиями провели сотрудники Тульской таможни, регионального УМВД и транспортной прокуратуры.

Сигареты предлагались к реализации как без акцизных марок, так и маркированные акцизными марками другого государства.

Как сообщает Тульская таможня, в ходе проверки не были представлены документы, подтверждающие законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции.

Решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении. Изъятая табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством.

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