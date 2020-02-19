Информация о догхантерах в Криволучье может оказаться фейком

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле".

Женщина, опубликовавшая пост в соцсетях про травлю собак, сама не видела то, о чем рассказала тулякам.

Слова тулячки о догхантерах в Криволучье пока не подтвердились. Ранее женщина разместила в соцсетях такой пост, вызвавший общественный резонанс:

- Вчера на ул. Волкова на глазах у моего сына, его друзей и прохожих возле магазина «Магнит» умер пес! Умер в муках. Не отпускайте своих питомцев без поводков, по возможности надевайте намордники, — предупреждает тулячка.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, автор поста сама не видела обстоятельств, о которых рассказала.

Она написала текст со слов родственников и знакомых, не зная, является ли эта информация соответствующей действительности.

Также не видел описанных обстоятельств и ее сын.

- Никаких подтверждений описанных в публикации деяний по преднамеренному истреблению животных и признаков жестокого обращения с ними не выявлено. Проводится дальнейшая работа по установлению даты фотографии, приложенной к публикации в соцсетях, — рассказали в ведомстве.