Информация о догхантерах в Криволучье может оказаться фейком
Женщина, опубликовавшая пост в соцсетях про травлю собак, сама не видела то, о чем рассказала тулякам.
Слова тулячки о догхантерах в Криволучье пока не подтвердились. Ранее женщина разместила в соцсетях такой пост, вызвавший общественный резонанс:
- Вчера на ул. Волкова на глазах у моего сына, его друзей и прохожих возле магазина «Магнит» умер пес! Умер в муках. Не отпускайте своих питомцев без поводков, по возможности надевайте намордники, — предупреждает тулячка.
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, автор поста сама не видела обстоятельств, о которых рассказала.
Она написала текст со слов родственников и знакомых, не зная, является ли эта информация соответствующей действительности.
Также не видел описанных обстоятельств и ее сын.
- Никаких подтверждений описанных в публикации деяний по преднамеренному истреблению животных и признаков жестокого обращения с ними не выявлено. Проводится дальнейшая работа по установлению даты фотографии, приложенной к публикации в соцсетях, — рассказали в ведомстве.