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Информация о догхантерах в Криволучье может оказаться фейком
Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле".

Информация о догхантерах в Криволучье может оказаться фейком

Женщина, опубликовавшая пост в соцсетях про травлю собак, сама не видела то, о чем рассказала тулякам.

Слова тулячки о догхантерах в Криволучье пока не подтвердились. Ранее женщина разместила в соцсетях такой пост, вызвавший общественный резонанс:

- Вчера на ул. Волкова на глазах у моего сына, его друзей и прохожих возле магазина «Магнит» умер пес! Умер в муках. Не отпускайте своих питомцев без поводков, по возможности надевайте намордники, — предупреждает тулячка.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, автор поста сама не видела обстоятельств, о которых рассказала.

Она написала текст со слов родственников и знакомых, не зная, является ли эта информация соответствующей действительности.

Также не видел описанных обстоятельств и ее сын.

- Никаких подтверждений описанных в публикации деяний по преднамеренному истреблению животных и признаков жестокого обращения с ними не выявлено. Проводится дальнейшая работа по установлению даты фотографии, приложенной к публикации в соцсетях, — рассказали в ведомстве.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:07 0
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