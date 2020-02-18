Тульского музыканта не стали штрафовать за фото листовки времен войны

Фото: vk.com/shlyaker.

Тем не менее Владимира Шлякова вызвали на беседу в прокуратуру.

Тульского музыканта Владимира Шлякова не стали наказывать за публикацию фотографии документа, на котором есть фашистская свастика. Последствия не вышли за рамки профилактической беседы в прокуратуре. Также сыграло роль то, что закон о демонстрации символики приняли в 2019 году, а снимок на страничке Владимира был размещен в 2016-м.

Владимир Шляков поблагодарил редакцию Myslo и тех, кто его поддержал, за помощь в огласке.

Напомним , ранее мы писали, что известный многим в региональной рок-тусовке музыкант Владимир Шляков сообщил, что к нему приходили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. По его словам, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стало фото, которое он сохранил на своей страничке в социальной сети.

«Кто-то нашёл в сохранённых мною фотографиях 2016 года исторический документ времён второй мировой войны — листовку, где написано: «Внимание! В этом доме живут немцы», далее фашистская эмблема — орёл держит в лапках свастику — и текст: «Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян!». Составлен протокол, меня ожидает вызов в прокуратуру и штраф в 1000 рублей. Посмотреть бы в глаза тому, кто на меня заявил», — написал музыкант.

Отметим, что данная картинка легко находится через любой популярный поисковик. Также она есть на официальном сайте мемориального музея Зои Космодемьянской.