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Тульского музыканта не стали штрафовать за фото листовки времен войны
Фото: vk.com/shlyaker.

Тульского музыканта не стали штрафовать за фото листовки времен войны

Тем не менее Владимира Шлякова вызвали на беседу в прокуратуру.

Тульского музыканта Владимира Шлякова не стали наказывать за публикацию фотографии документа, на котором есть фашистская свастика. Последствия не вышли за рамки профилактической беседы в прокуратуре. Также сыграло роль то, что закон о демонстрации символики приняли в 2019 году, а снимок на страничке Владимира был размещен в 2016-м.
Владимир Шляков поблагодарил редакцию Myslo и тех, кто его поддержал, за помощь в огласке.
Напомним, ранее мы писали, что известный многим в региональной рок-тусовке музыкант Владимир Шляков сообщил, что к нему приходили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. По его словам, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стало фото, которое он сохранил на своей страничке в социальной сети.
 
«Кто-то нашёл в сохранённых мною фотографиях 2016 года исторический документ времён второй мировой войны — листовку, где написано: «Внимание! В этом доме живут немцы», далее фашистская эмблема — орёл держит в лапках свастику — и текст: «Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян!». Составлен протокол, меня ожидает вызов в прокуратуру и штраф в 1000 рублей. Посмотреть бы в глаза тому, кто на меня заявил», — написал музыкант.
 
Отметим, что данная картинка легко находится через любой популярный поисковик. Также она есть на официальном сайте мемориального музея Зои Космодемьянской.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:15 +7
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