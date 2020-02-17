За три года в Тульской области капитально отремонтируют 2400 домов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В неё включены 10500 домов, 3076 из которых находятся в Туле. Программа утверждена до 2043 года. В минувшем году работы проводились в 823 домах, их выполняли более 40 организаций, включенных в реестр квалифицированных подрядчиков Тульской области.

Годовой уровень собираемости взносов на капремонт – 98,3%. Эта цифра выводит Тульскую область на одно из первых мест по России.

С 1 января 2020 года в Тульской области размер взноса на капитальный ремонт проиндексирован и составляет от 7.99 до 9.28 руб. за 1 кв. м площади.

С 2020 года Тульская область вступает в новый трехлетний плановый период, на котором в программу включено 2400 многоквартирных домов. В этом году предстоит выполнить ремонт в 778 домах.

С 2018 года Фонд капитального ремонта Тульской области устанавливает приборы учета потребления энергоресурсов, которые передают данные в автоматическом режиме. В 2020 году планируется установить 88 таких приборов.

Кира Игнатчик также сообщила, что группа проектирования Фонда уже приступила к обследованию домов, подлежащих ремонту в 2021 году. В план включено 803 таких дома. Опыт Тульской области по самостоятельному проектированию был представлен на съезде региональных операторов капитального ремонта, который прошёл в октябре 2019 года в Уфе. После этого Тульскую область для обмена опытом посетили коллеги из Калужской, Рязанской, Ивановской, Тюменской областей, а также из Дагестана.

По поручению Алексея Дюмина в Тульской области ведётся работа по замене лифтов. За два года при софинансировании из бюджетов всех уровней в регионе заменено 333 лифта в 99 домах. Стоимость работ составила более 480 млн рублей. В 2020 году планируется заменить еще 200 лифтов, аукционы уже проводятся, в апреле начнётся заключение договоров с подрядчиками.