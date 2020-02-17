Детский омбудсмен Наталия Зыкова посетит Плавский район

Фото из архива Myslo.

Уполномоченный по правам ребёнка посетит одну из школ и проведёт приём граждан.

В пятницу, 28 февраля, уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова с рабочим визитом посетит Плавский район.

Вместе с главой районной администрации Андреем Гарифзяновым она обсудит проблемные вопросы, а также посетит центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» и Волхонщинскую среднюю школу.

В здании администрации по адресу: г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 43, каб. 45, с 10.30 до 11.30 Наталия Зыкова проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.