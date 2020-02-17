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Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают правила безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 17 февраля в Тульской области ожидается порывистый юго-западный ветер до 17 метров в секунду. 

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям основные правила личной безопасности:

  • Машину поставьте в гараж, при его отсутствии – паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте также деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении ЧС звоните по телефонам 01 и 112.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:45 +6
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