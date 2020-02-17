Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 17 февраля в Тульской области ожидается порывистый юго-западный ветер до 17 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям основные правила личной безопасности:

Машину поставьте в гараж, при его отсутствии – паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте также деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД.