На Куликовом поле пройдет ралли «Пересвет» и встреча Масленицы

Фото Романа Солопова.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом приглашает отметить мужской праздник с участниками ралли-спринта «Пересвет» и посоревноваться в богатырских состязаниях, а в музейно-мемориальном комплексе, посвященном героям Куликовской битвы в селе Монастырщино можно будет раньше всех встретить Масленицу.

Соревнования на Кубок Тульской области по ралли-спринту «Пересвет» пройдут в заповеднике уже во второй раз. В гонках примут участие спортсмены на легковых автомобилях в зачетных классах «1400», «1600» и «2000».

Выйдут на трассы и спортивные автомобили, предусмотрены дополнительные дисциплины для женщин и юниоров. За руль сядут и новички, и обладатели спортивных разрядов. Их ждет два зачетных заезда на трассе в 7 километров. Ожидаются 30 экипажей из Тульской области, Москвы, Серпухова, Коломны, Калуги, Рязани, Курска и других городов.

Для участников гонки и зрителей пройдут богатырские состязания – дети и взрослые будут пилить дрова на скорость, метать копья-сулицы, стрелять из лука и гигантской рогатки, перетягивать канат и забивать шайбы метлами. Интеллектуалам предложат свою битву с историческими загадками.

Музейное кафе угостит всех пловом из полбы, выращенной на Куликовом поле, кислыми щами, фирменной выпечкой, шашлыком и сбитнем. В честь 23 февраля в Моховом выступит автор военной песни, полковник Михаил Калинкин с программой «Про героев былых времен…».

В субботу в Музейном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино встретят Масленицу. Каждый день масленичной недели будут проводить в обычаях праздника. Сотрудники музея предлагают соорудить чучело Масленицы, напечь блинов на пеньках и попить чаю из самовара, повеселиться, катаясь с горы, верхом на лошади или в санях, пройти лыжный лабиринт. Поклонников верховой езды приглашают посмотреть конное аджилити и даже попробовать себя в простых упражнениях.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

10.00 – 15.00 – работа вкусных рядов: плов из полбы, щи из квашеной капусты, куликовская выпечка, шашлык, сбитень.

10.20 – торжественное открытие ралли-спринта «Пересвет». Брифинг для участников.

11.15 – 16.45 – заезды в дисциплинах: ралли-спринт «1400», «1600», «2000» и ралли-спринт «Свободный».

11.30 – 15.00 – богатырский день в Моховом: заготовка дров на скорость, метание сулицы, стрельба из лука и гигантской рогатки, перетягивание каната, хоккей с метлами, интеллектуальная командная игра «Загадки для героев».

12.00 – 13.00 – концерт Михаила Калинкина «Про героев былых времен…» (в фойе Центра приема посетителей).

18.00 – награждение победителей ралли-спринта «Пересвет».

Музейный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

12.00 – 15.00 Встреча Масленицы: