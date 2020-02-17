Где в Туле отключат электроэнергию 18 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Н. Островского, 63,
- ул. Доктора Гумилевской, 8, 16, 6, 2, 10, 12, 14,
- ул. Кауля, 27, 29, 31,
- ул. Будённого, 79-а, 90, 90-а,
- ул. Перекопская, 1,
- ул. Короткая, 1-а, 1-7,
- ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
- ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
- ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.).
- ул. Калинина, 139,
- пер. Патронный,
- Новомосковское шоссе, 56-58,
- пер. Городской, 21, 64, 41, 54,
- ул. Рязанская, 44-б,
- ул. Овражная, 7,
- ул. Курковая, 150-а, 150-б, 152, 152-а, 154,
- ул. Пузакова, 78,
- ул. М. Гончары, 1, 12, 6-а, 6-б, 5-а, 2, 3, 4, 7, 5, 8, 10,
- п. Скуратово: ул. Скуратовская, 18-87, 44-а, 44-б, 40-а,
- п. Ново-Скуратово, 101-а,
- Мясново: ул. Рогова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28,
- 2-й пр-д, 25-а, 27, 29, 31, 31-а, 35, 37, 36, 38, 41, 40-а, 30,
- ул. Профсоюзная, 14-а, 16.
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