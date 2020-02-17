новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электроэнергию 18 февраля

Где в Туле отключат электроэнергию 18 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Н. Островского, 63,
  • ул. Доктора Гумилевской, 8, 16, 6, 2, 10, 12, 14,
  • ул. Кауля, 27, 29, 31,
  • ул. Будённого, 79-а, 90, 90-а,
  • ул. Перекопская, 1,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
  • ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.).
  • ул. Калинина, 139,
  • пер. Патронный,
  • Новомосковское шоссе, 56-58,
  • пер. Городской, 21, 64, 41, 54,
  • ул. Рязанская, 44-б,
  • ул. Овражная, 7,
  • ул. Курковая, 150-а, 150-б, 152, 152-а, 154,
  • ул. Пузакова, 78,
  • ул. М. Гончары, 1, 12, 6-а, 6-б, 5-а, 2, 3, 4, 7, 5, 8, 10,
  • п. Скуратово: ул. Скуратовская, 18-87, 44-а, 44-б, 40-а,
  • п. Ново-Скуратово, 101-а,
  • Мясново: ул. Рогова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28,
  • 2-й пр-д, 25-а, 27, 29, 31, 31-а, 35, 37, 36, 38, 41, 40-а, 30,
  • ул. Профсоюзная, 14-а, 16.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:55 +3
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричествагде отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Арсеньево отправился в колонию за изнасилование подростка и хранение взрывчатки
Житель Арсеньево отправился в колонию за изнасилование подростка и хранение взрывчатки
Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.