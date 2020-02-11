У тулячки на кухне разорвало колбасу: подробности

Мы поговорили с покупательницей, ставшей известной на всю страну, технологами, товароведами и запросили комментарий Роспотребнадзора.

На днях тулячка Елена Брусенцева опубликовала в группе «Черный список» пост о рванувшей у нее на кухне колбасе. Туляки прокомментировали:

После этого мы решили про это не писать. Но когда пост опубликовала вся страна, пошли дальше — выяснили у специалистов: как такое могло произойти и могло ли вообще?

Елена Брусенцева и подумать не могла, чем для нее обернется покупка батона колбасы в одном из тульских супермаркетов. Женщина рассказала Myslo о произошедшем в тот день:

Елена Брусенцева – 8 февраля мы решили заехать купить продукты домой. Подошли к прилавку с колбасами, увидели этикетку с надписью «Новинка» и взяли на пробу. На следующее утро решили позавтракать этой колбасой. Отрезали кусок, я его попробовала и почувствовала кислый привкус, как будто производители переборщили с лимонной кислотой. Колбасу мы есть не стали, оставили ее на столе. И пока я заваривала чай, на кухне как что-то грохнуло! Я сначала не поняла, что произошло. Как оказалось, это разорвало колбасу! Мы не стали возвращать батон в магазин. Ехать ругаться из-за 100 с небольшим рублей не хотелось.

Дочь Елены сразу написала жалобу на сайт производителя. Там на претензию ответили, что такая ситуация могла произойти из-за истекающего срока годности, и пообещали разобраться, кто виноват.

– Мне кажется, что проблема связана с нарушением со стороны производителя, — говорит Елена.

За разъяснением возможных причин произошедшего мы обратились к главному технологу Тёпло-Огарёвского мясокомбината Анне Ситниковой.

Анна Ситникова – Такое может произойти, если на производстве не соблюдается технологический процесс – используется недоброкачественное (возможно, просто грязное сырье), или оборудование недостаточно чистое, или произошло нарушение режимов варки/охлаждения колбасы. И если какой-то из процессов нарушен, то микроорганизмы начинают развиваться в готовой продукции, и в результате жизнедеятельности бактерий колбаса может взорваться, – рассказала Анна Ситникова. Также, по словам технолога, ситуация возможна при несоблюдении сроков и условий хранения (в частности, температурного режима) готового продукта.

– Например, у нас на предприятии есть ряд строгих норм и требований, которые соблюдаются неукоснительно, – продолжает Анна Ситникова. – Сырье привозится в рефрижераторах, обязательно оснащенных холодильным оборудованием. Перед разгрузкой помимо ветеринарного контроля проводятся температурные замеры и на протяжении всего пути производства соблюдается санитарный контроль. Если сырье приходит с отклонением, то мы его отправляем назад поставщику. Разгружается мясо только в чистую тару. В холодильниках поддерживаются нужный температурный режим. В разделочном цехе следят за чистотой приборов – ножи обрабатываются раз в полчаса, а сотрудники используют одноразовые костюмы защиты. В цехах термической обработки проходит трехступенчатая проверка – температуру проверяют оператор, компьютер и термокамера. Требования к машинам, доставляющим продукты до магазинов, обязательно включают в себя оснащение холодильным оборудованием. Так что за соблюдением температурного режима и санитарных норм на нашем производстве пристально следят.

Myslo также пообщался с представителями торговой сети, в которой была куплена колбаса. Товаровед Ирина заявила, что хотя срок годности продукта еще не истек и условия хранения соблюдались, с прилавков продукцию компании «Тавр» убрали и списали. Товаровед рассказала, что несколько дней назад такую же колбасу уже возвращали в магазин.

На самом ростовском производстве «Тавр» нам сообщили, что пока преждевременно делать выводы — по факту инцидента проводится проверка с целью выявления возможных причин несоответствия требованиям.

– Уже сейчас можно сказать, что случай носит единичный характер, подобных обращений от потребителей не поступало. Характер несоответствия проверяется по всем контрольным точкам — сырьё, термические режимы, выходной контроль и лабораторные исследования. Можно предположить, что имело место нарушение условий хранения. При температуре воздуха от 0 до +6 градусов и относительной влажности не выше 75% срок годности составляет 60 суток. При нарушении целостности упаковки при соблюдении тех же условий — трое суток. В настоящее время мы уточняем все направления отгрузки произведенной партии для получения обратной связи.

Мы также отправили запрос в Роспотребнадзор для разъяснения данной ситуации.