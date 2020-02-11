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«Animal ДжаZ» приглашает туляков на свой концерт

«Animal ДжаZ» приглашает туляков на свой концерт

Музыканты опубликовали видеоприглашение на тульский концерт в официальном паблике ВКонтакте.

Концерт состоится уже в эту субботу, 15 февраля, в клубе Backstage. Начало в 19.00. Он станет продолжением осеннего тура «Время любить». В сет-лист войдут лучшие композиции за 19-летнюю историю группы и песни из нового альбома.

«Animal ДжаZ» умудряется быть актуальным каждый день, здесь и сейчас, не подстраиваясь под сиюминутные дуновения музыкальных ветров. Сегодня на концерты группы уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения.

В 2019 году популярность группы вышла на новый уровень с релизом песни «Чувства» — антивоенного гимна, ярко и однозначно выразившего социальную позицию группы и её лидера. Клип «Чувства», в котором приняли участие Юрий Шевчук и Евгений Маргулис, The Hatters и Little Big, произвёл эффект разорвавшейся бомбы в медиапространстве.

В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока».

Билеты на концерт «Animal ДжаZ» (16+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

 

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ТулаBackstage

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