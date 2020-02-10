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Погода 10 февраля: в Туле ожидается сильный ветер и небольшой снег

Погода 10 февраля: в Туле ожидается сильный ветер и небольшой снег

Ветер южной четверти 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В понедельник, 10 февраля, в Тульской области облачно, местами небольшие осадки (мокрый снег) (менее 1 мм), местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южной четверти 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха по области -5…0 ºС. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:41 +4
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