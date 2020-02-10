Мою квартиру без меня не продавать! 9000 туляков запретили сделки с недвижимостью без своего участия

О том, что такая возможность предусмотрена законом, напоминает Федеральная кадастровая палата Росреестра по Тульской области.

Заявителей имеют возможность запретить сделки с недвижимым имуществом без личного участия (присутствия) его владельца. В прошлом году этой возможностью воспользовались почти 9 тысяч жителей Тульской области.

«В 2019 году существенно возросло количество обращений жителей Тульской области за внесением в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Число желающих запретить сделки с недвижимостью без их личного участия возросло за последний год более, чем в 7 раз. Так, если за 2018 год в орган регистрации поступило около 1300 таких заявлений, то в 2019 году их стало уже более 8000», — рассказала директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

Жители Тульской области в настоящее время активно пользуются такой возможностью, предоставленной им действующим законодательством. Суть ее заключается во внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя, что является одним из способов обезопасить себя и свое имущество от мошеннических действий.

Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным, нежели собственник, лицом (например его представителем по нотариально удостоверенной доверенности) на государственную регистрацию отчуждения объекта недвижимости.

После регистрации заявления о невозможности любых сделок с недвижимостью без личного участия собственника или его законного представителя (не путать с представителем, действующим по доверенности) никто не сможет продать, подарить или сдать в аренду обозначенный объект.

Услуга бесплатна.

Подать заявление о невозможности государственной регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника можно путем личного обращения в любой многофункциональный центр, в «Личном кабинете» на сайте rosreestr.ru (подписав заявление усиленной квалифицированной электронной подписью), а также отправив его по почте, предварительно заверив подлинность своей подписи на заявлении установленной формы у нотариуса, напоминает Кадастровая палата по Тульской области.