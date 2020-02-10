новости
новости
Регистрация
Мою квартиру без меня не продавать! 9000 туляков запретили сделки с недвижимостью без своего участия

Мою квартиру без меня не продавать! 9000 туляков запретили сделки с недвижимостью без своего участия

О том, что такая возможность предусмотрена законом, напоминает Федеральная кадастровая палата Росреестра по Тульской области.

Заявителей имеют возможность запретить сделки с недвижимым имуществом без личного участия (присутствия) его владельца. В прошлом году этой возможностью воспользовались почти 9 тысяч жителей Тульской области.

«В 2019 году существенно возросло количество обращений жителей Тульской области за внесением в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Число желающих запретить сделки с недвижимостью без их личного участия возросло за последний год более, чем в 7 раз. Так, если за 2018 год в орган регистрации поступило около 1300 таких заявлений, то в 2019 году их стало уже более 8000», — рассказала директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

Жители Тульской области в настоящее время активно пользуются такой возможностью, предоставленной им действующим законодательством. Суть ее заключается во внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя, что является одним из способов обезопасить себя и свое имущество от мошеннических действий.

Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным, нежели собственник, лицом (например его представителем по нотариально удостоверенной доверенности) на государственную регистрацию отчуждения объекта недвижимости.

После регистрации заявления о невозможности любых сделок с недвижимостью без личного участия собственника или его законного представителя (не путать с представителем, действующим по доверенности) никто не сможет продать, подарить или сдать в аренду обозначенный объект.

Услуга бесплатна.

Подать заявление о невозможности государственной регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника можно путем личного обращения в любой многофункциональный центр, в «Личном кабинете» на сайте rosreestr.ru (подписав заявление усиленной квалифицированной электронной подписью), а также отправив его по почте, предварительно заверив подлинность своей подписи на заявлении установленной формы у нотариуса, напоминает Кадастровая палата по Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:20 +9
Другие статьи по темам
Событие
запрет регистрационных действийсделки с недвижимостью
Место
Тульская область
Прочее
Кадастровая палата по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Повседневные покупки через интернет: разбираемся в их удобстве и плюсах
Повседневные покупки через интернет: разбираемся в их удобстве и плюсах
Погода 10 февраля: в Туле ожидается сильный ветер и небольшой снег
Погода 10 февраля: в Туле ожидается сильный ветер и небольшой снег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.