Какие улицы Тулы останутся без света 11 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60,
- ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 63,
- пр-д П. Морозова, 1-45 (нечётн.), 1-а, 2-42 (чётн.), 54,
- пр-д Полежаева, 7-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.),
- ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.),
- ул. Бежковская, 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59,
- ул. Короткая, 1-а, 1-7,
- ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
- ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
- ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Баженова, 26, 26-а, 28, 30,
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а,
- ул. Дальняя, 7-46,
- п. Южный: ул. 2-я Овражная, 7-а, 19-а, 22-а, 4-27,
- ул. Клубная, 31, 33,
- ул. Рабочая, 1-19,
- ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3,
- ул. Зелёная, 1-13,
- ул. Транспортная, 15-23,
- п. Горелки: ул. Серпуховская, 38,
- ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.), 136.
- 1-й Горельский пр-д,
- 4-й Горельский пр-д.
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.).
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