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Какие улицы Тулы останутся без света 11 февраля

Какие улицы Тулы останутся без света 11 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60,
  • ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 63,
  • пр-д П. Морозова, 1-45 (нечётн.), 1-а, 2-42 (чётн.), 54,
  • пр-д Полежаева, 7-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.),
  • ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.),
  • ул. Бежковская, 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Баженова, 26, 26-а, 28, 30,
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а,
  • ул. Дальняя, 7-46,
  • п. Южный: ул. 2-я Овражная, 7-а, 19-а, 22-а, 4-27,
  • ул. Клубная, 31, 33,
  • ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3,
  • ул. Зелёная, 1-13,
  • ул. Транспортная, 15-23,
  • п. Горелки: ул. Серпуховская, 38,
  • ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.), 136.
  • 1-й Горельский пр-д,
  • 4-й Горельский пр-д.
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:52 +2
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