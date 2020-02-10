Фото ГУ ТО «Тульские парки». На фото Игорь Барсков и Сергей Егоркин.
Федеральный парк «Патриот» и парк «Патриот-Тула» подписали соглашение о сотрудничестве
Руководство парков планирует совместно реализовывать программы и проекты военно-патриотической направленности.
9 февраля 2020 года федеральное государственное автономное учреждение «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» и военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот-Тула» заключили соглашение о сотрудничестве.
Сотрудничество двух парков затронет такие сферы, как духовно-нравственное воспитание граждан, обмен опытом, организация выставочной деятельности и другие направления.
Другие статьи по темам
Место