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Федеральный парк «Патриот» и парк «Патриот-Тула» подписали соглашение о сотрудничестве
Фото ГУ ТО «Тульские парки». На фото Игорь Барсков и Сергей Егоркин.

Федеральный парк «Патриот» и парк «Патриот-Тула» подписали соглашение о сотрудничестве

Руководство парков планирует совместно реализовывать программы и проекты военно-патриотической направленности.

9 февраля 2020 года федеральное государственное автономное учреждение «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» и военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот-Тула» заключили соглашение о сотрудничестве.

Сотрудничество двух парков затронет такие сферы, как духовно-нравственное воспитание граждан, обмен опытом, организация выставочной деятельности и другие направления.

 

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