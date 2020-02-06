Фото из архива Myslo.
Синоптики предупредили россиян о «погодных качелях»
После морозов в Тульскую область придет потепление.
Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о «погодных качелях». Если в январе погода была относительно ровной, то февраль покажет еще свой характер.
В ЦФО погоду будет определять антициклон, который принесет с собой арктический воздух с Баренцева моря. Так, 7 и 8 февраля в Тульской области еще будет морозно. Дневная температура составит -7−8°С, а ночная будет держаться в районе -13°С.
С 10 февраля в регион придет потепление — ожидается до +3°С.
Другие статьи по темам