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Синоптики предупредили россиян о «погодных качелях»
Фото из архива Myslo.

Синоптики предупредили россиян о «погодных качелях»

После морозов в Тульскую область придет потепление.

Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о «погодных качелях». Если в январе погода была относительно ровной, то февраль покажет еще свой характер.

В ЦФО погоду будет определять антициклон, который принесет с собой арктический воздух с Баренцева моря. Так, 7 и 8 февраля в Тульской области еще будет морозно. Дневная температура составит -7−8°С, а ночная будет держаться в районе -13°С.

С 10 февраля в регион придет потепление — ожидается до +3°С.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:38 +1
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