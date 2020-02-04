В Туле за нарушения ПДД оштрафовали почти 400 пешеходов

С 20 по 31 января в Туле сотрудники ГИБДД проводили рейд «Пешеход». Инспекторы пресекали нарушения ПДД среди водителей, не предоставляющих преимущество пешим участникам движения, а также среди людей, пересекающих дорогу неположенном месте.

В итоге оштрафованы 368 пешеходов по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ, 88 водителей по ст. 12.18 КоАП РФ.

Кроме того, одного пьяного пешехода инспекторы убрали с проезжей части и передали скорой помощи.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит из-за нарушений ПДД и не использования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы.

Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения – незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам: 32-45-00, 32-45-02 (Тула), 32-32-53 или 32-32-54 (Тульская область).