новости
новости
Регистрация
В Туле за нарушения ПДД оштрафовали почти 400 пешеходов

В Туле за нарушения ПДД оштрафовали почти 400 пешеходов

А за непредставление преимущества пешим участникам дорожного движения штрафы получили 88 водителей.

С 20 по 31 января в Туле сотрудники ГИБДД проводили рейд «Пешеход». Инспекторы пресекали нарушения ПДД среди водителей, не предоставляющих преимущество пешим участникам движения, а также среди людей, пересекающих дорогу неположенном месте.
 
В итоге оштрафованы 368 пешеходов по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ, 88 водителей по ст. 12.18 КоАП РФ.
 
Кроме того, одного пьяного пешехода инспекторы убрали с проезжей части и передали скорой помощи.
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит из-за нарушений ПДД и не использования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.
 
Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами.
 
Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. 
 
Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. 
 
Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения – незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам: 32-45-00, 32-45-02 (Тула), 32-32-53 или 32-32-54 (Тульская область).
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:07 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пешеходыштрафрейд ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Косой Горы незаконно подключился к газовым сетям
Житель Косой Горы незаконно подключился к газовым сетям
Архив советских диафильмов выложили в открытый доступ
Архив советских диафильмов выложили в открытый доступ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.