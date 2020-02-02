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В Яснополянской областной больнице работали сотрудники МЧС
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Яснополянской областной больнице работали сотрудники МЧС

31 января в Щекинском районе состоялись пожарно-тактические учения.

На этот раз объектом тренировки спасателей стала областная клиническая больница № 2, расположенная в деревне Ясная поляна.

Сообщение об условном возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 11 часов 31 января. По замыслу тренировки, возгорание произошло на первом этаже терапевтического корпуса в кабинете физиотерапии.

До прибытия первых пожарных подразделений персоналом учреждения, в течение 6 минут были оперативно эвакуированы 108 человек из числа пациентов и сотрудников больницы.

Объект оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации, выведенной на пульт пожарной охраны, вблизи расположены 3 пожарных гидранта, имеются оборудованные запасные выходы.

Тушение условного пожара было организовано силами четырех пожарных расчетов и автолестницы, привлекалось 17 человек личного состава.

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Перед огнеборцами стояла задача ликвидировать пожар в кратчайшие сроки. По прибытию на место пожара был организован штаб, определены участки тушения. Условный пожар был успешно потушен.

В ходе занятия была проверена степень готовности медперсонала больницы при возникновении пожара, отработаны вопросы взаимодействия пожарных подразделений с руководством больницы и службами жизнеобеспечения при проведении аварийно-спасательных работ.

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