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Аниме-фест Yuki no Odori в Туле: эльфийки, заклинатели духов и японское караоке
фото Александра Каналина.

Аниме-фест Yuki no Odori в Туле: эльфийки, заклинатели духов и японское караоке

Со всей России в Тулу съехались более тысячи любителей аниме, игр, косплея, k-popа и других направлений японской, китайской и корейской культуры.

1 февраля Городском концертном зале прошел девятый аниме-фестиваль Yuki no Odori («Снежный танец»).

Это аниме-фестиваль классического формата. Создателем его был студенческий аниме-клуб «Кампай» при Тульском государственном университете. Тема этого фестиваля звучит так: Houkago Snowball Time или «Снежки после занятий»!

Основная часть фестиваля — представление косплеев в одиночном дефиле, танцевальных или музыкальных выступлениях, небольших представлениях. Фестиваль длится всего один день, а вот подготовка к нему занимает порой многие месяцы. Участники изучают образы любимых персонажей, готовят костюмы, разрабатывают и репетируют выступление.

Тулячка Наталья Лыженкова увлекается аниме уже 14 лет, ее подруга-москвичка Светлана Чуринина - чуть меньше. За эти годы участвовали в десятках различных фестивалей, но в Туле на Yuki no Odori впервые.

- Наши образы из дунхуа — китайского аниме «Магистр дьявольского культа». Мы сегодня главы кланов Цзян Чэн и Не Хуайсан — заклинатели Древнего Китая. На каждый такой фестиваль стараемся придумать новый образ. Конечно же, выбираем персонажей, которые нам ближе всего: зацепили характером, внешностью, костюмом, качествами личности. Костюмы делаем сами: я шью на заказ, поэтому мне это несложно. Но все же время на подготовку уходит много.

Основой для выступления пятерки девушек из Москвы и Подмосковья стал мультфильм «Чародейки».

- Практически каждый ребенок 90-х знает этот мультфильм, мы его очень любим и поэтому решили исполнить главную оперу из него, - рассказывает Полина Север. — Отчасти, наверное, почувствовать себя в роли этих героев было детской мечтой, и, наконец-то, она осуществилась! Мы пели на русском и ...японском: мы раньше смотрели аниме и многие слова запоминались сами, поэтому и текст песни на японском легко запомнился.

Жительница Плавска Ирина Семина на время фестиваля перевоплотилась в Эмилию — прекрасную полуэльфийку с длинными серебристыми волосами и фиолетово-голубыми глазами из аниме «Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu» («Жизнь в альтернативном мире с нуля»).

- Я по профессии — информационщик, фотокорреспондент. В таких мероприятиях участвую давно, каждый год бываю на фестивалях в Туле, Калуге, Рязани и Москве. Фестиваль отлично вытаскивает из обычных рабочих будней и дает возможность примерить на себя новые образы.

Костюм я изготавливала сама, в соцсетях ребята давали советы. Это хобби объединяет большое количество людей, готовых всегда помочь друг другу.

Косплей — это не только герои аниме, поэтому на Yuki no Odori много и персонажей, не связанных с восточной культурой.

Например, Сморкала и Астрид из мультфильма «Как приручить дракона 2», они же калужанки Виктория Илюшина и Виктория Войничкова.

Виктория Войничкова (Астрид):

- Это потрясающий выплеск энергии, а еще это возможность реализовать свой творческий потенциал, это драйв, новые знакомства и друзья! А еще это прекрасная возможность примерить на себя образ любимого персонажа. В прошлые годы делала ориджинал-образы, по комиксам издательства DC, один из самых ярких — Марч и Гомер из «Симпсонов», конечно же, из аниме было много образов. «Как приручить дракона 2» — один из моих любимых мультфильмов. Его любят и мои дети. На создание образа Астрид ушло около двух месяцев, работать над ним приходилось, в основном, по ночам, потому что днем работа — я руководитель отдела продаж, мама двух детей. Сейчас старшей 3,5 года, думаю, что когда она подрастет, будет участвовать в таких мероприятиях вместе со мной. Уже даже присмотрела для нее образ — Чибиуса из «Сейлор Мун».

До вечера участники соревновались в креативности, а после окончания начали планировать образы на предстоящие фестивали.

Галерея
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 1
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 2
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 3
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 4
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 5
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 6
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 7
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 8
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 9
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 10
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 11
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 12
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 13
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 14
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 15
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 16
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 17
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 18
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 19
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 20
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 21
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 22
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 23
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 24
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 25
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 26
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 27
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 28
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 29
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 30
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 31
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 32
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 33
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 34
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 35
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 36
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 37
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 38
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 39
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 40
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 41
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 42
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 43
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 44
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 45
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 46
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 47
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 48
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 49
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 50
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 51
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 52
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 53
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 54
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 55
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 56
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 57
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 58
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 59
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 60
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 61
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 62
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 63
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 64
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 65
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 66
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 67
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 68
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 69
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 70
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 71
Фестиваль Yuki no Odori в Туле: Эльфийки, заклинатели духов и японское караоке, Фото: 72
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:15 +2
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