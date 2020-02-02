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Животные ждут помощи: в приюте «Континент+» 9 февраля пройдет день открытых дверей

Животные ждут помощи: в приюте «Континент+» 9 февраля пройдет день открытых дверей

Всех желающих ждут с 12.00 до 16.00.

Туляки могут приехать погулять с собаками, навестить питомца или выбрать себе нового друга.

Сотрудники «Континента+» просят не брать с собой детей до 8 лет, а также не приезжать со своими животными.

Если вы едете за собакой, то не забудьте захватить поводок, ошейник и паспорт для оформления договора. Если хотите просто погулять с собакой, привозите свои ошейники и поводки (с возвратом).

Желаете помочь приюту? Там всегда нужны медикаменты: растворы Рингера, глюкозы, натрия хлорида; сульфокамфокаин, милдронат, церукал, дексаметазон, кордиамин, кофеин, перекись водорода, хлоргексидин, кальция хлорид, папаверин, кетонал, пирацетам, левомеколь, ихтиоловая мазь, левасин.

Ветпрепараты: мексидол, тилозин, катозал, флексопрофен, раносан — порошок и мазь, ципровет — глазные капли, лобелон, кобактан, иммунофан, дюфолайт, максидин 0,4, интерспектин, синулокс, фоспринил, витам.

«Сейчас в отлове сидит большое количество собак, чей оплачиваемый срок пребывания в 180 дней давно уже истек, выпустить сейчас, в мороз на улицу мы их просто не можем! Нам очень нужна солома и крупы, сухие корма и пеленки! Мы как никогда нуждаемся в Вашей помощи!», — пишут сотрудники приюта.

 

Тула, Ленинский район, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1-а, тел. 72−76−21.

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