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«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков
Фото: katerinka2739, vk.com/isamovartula, Владимира Кочебина, Томаса Мора, Юлии Александровой, Дмитрия Дзюбина, gbahromjon, Михаила Гнетеева, Ирины Яковлевой и Сергея Богрова.

«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков

Жители области радуются снегу, которого этой зимой катастрофически мало.

Эту зиму пока что нельзя назвать богатой на снег и жители области рады каждому дню, когда на улице не уже набившая оскомину слякоть, а хоть какие-то сугробы.

Поэтому туляки охотно делятся в соцсетях фотографиями снеговиков, которых стараются сделать покреативнее.

А вы этой зимой успели слепить снеговика, или снежную бабу? Предлагаем поделиться достижениями и фотографиями в комментариях к новости!
 

По прогнозам синоптиков будущая неделя выдастся снежной: до субботы осадки будут идти каждые сутки, а вот с температурой по-прежнему «непорядок» — столбик термометра будет гулять от +2 до -9.

Галерея
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 1
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 2
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 3
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 4
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 5
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 6
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 7
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 8
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 9
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 10
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 11
«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:01 +6
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