«Король и шут», Умка и женщина в дереве: туляки лепят снеговиков

Фото: katerinka2739, vk.com/isamovartula, Владимира Кочебина, Томаса Мора, Юлии Александровой, Дмитрия Дзюбина, gbahromjon, Михаила Гнетеева, Ирины Яковлевой и Сергея Богрова.

Эту зиму пока что нельзя назвать богатой на снег и жители области рады каждому дню, когда на улице не уже набившая оскомину слякоть, а хоть какие-то сугробы.



Поэтому туляки охотно делятся в соцсетях фотографиями снеговиков, которых стараются сделать покреативнее.

А вы этой зимой успели слепить снеговика, или снежную бабу? Предлагаем поделиться достижениями и фотографиями в комментариях к новости!



По прогнозам синоптиков будущая неделя выдастся снежной: до субботы осадки будут идти каждые сутки, а вот с температурой по-прежнему «непорядок» — столбик термометра будет гулять от +2 до -9.