28 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Вильямса, 24, 26, 28, 30-б, 26-а, 26-б, 30, 30-б, 38;

ул. Лейтейзена, 5, 5-а;

ул. Революции, 10, 17-а;

ул. Бр. Жабровых, 3, 1-а;

Красноармейский проспект, 5;

ул. Ленина, 26;

ул. Пузакова, 42, 40, 46, 48, 44, 46-а, 151-а, 133, 119, 131, 135, 30;

ул. Заварная, 160;

ул. Комсомольская, 148, 152;

ул. Дегтярёва, 140;

ул. Б. Гончары, 21, 25, 26, 26-а, 26-б, 29, 30, 39, 41-в, 60, 61, 62-а, 64, 65, 67-а, 74, 76, 76-а, 79-б, 82, 82-а, 84, 86, 87, 94, 104, 107;

ул. Штыковая, 204-226 (чётн.), 181-209 (нечётн.), 191-а, 195-а, 212-а, 216-а;

Ханинский проезд, 6, 29;

ул. Путейская, 23, 29, 31;

пр-зд Верхний, 3-9 (нечётн.);

ул. Батищева, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 2-в;

пр-зд Батищева, 15-23 (нечётн.), 6-14 (чётн.);

пр-зд Нижний, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.);

пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а;

пр-зд Средний, 2-10 (чётн.), 1-7 (нечётн.);

ул. Ползунова, 20-26 (чётн.);

ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.);

5-й Лихвинский пр-зд, 4-12, 1-а, 4-а, 4-б, 4-в, 9-а, 11-а, 12-а, 13-б, 14;

9-й Лихвинский пр-зд, 20-26 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 16-д, 16-е, 20-а, 24-в, 28-а, 28-б;

1-й Лихвинский пр-зд, 30-а;

7-й Лихвинский пр-зд, 2.