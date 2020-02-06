Конкурс Myslo: Влюбленные туляки делятся своими романтическими историями

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У нас уже есть несколько историй.

Анастасия и рахман

Анастасия: «Все случайности не случайны!»

– Наша история любви началась внезапно для нас обоих. Поздней ночью

11 июня мне пришло смс-оповещение из одной популярной соцсети. Банальное начало: «Привет. Как дела? Давно не общались».

Дело в том, что в далеком 2015 году этот человек добавился ко мне в друзья с такими же вопросами. После недолго общения пропал, так как на тот момент я могла предложить ему лишь дружбу.

И вот в 2018-м история вновь повторилась, но теперь уже со счастливым концом.

В первую ночь нашего общения он твердо заявил, что я буду его женой и у нас будет двое детей! Я тогда, конечно, не поверила. А зря. На следующий день он предложил встречаться. Ну а что я? Я согласилась!

Спустя месяц он сделал мне предложение руки и сердца. Через два месяца мы начали жить вместе. Съездили на юг, познакомились с родственниками, купили машину — и это всё за неполных два года. В декабре я стану его женой. Уверена, что все случайности не случайны! Он военный, а я будущий учитель правовых дисциплин. На мой взгляд, образцово-показательная семья нам обеспечена. Люблю тебя, мой Рахман Аббасов!

елизавета и александр

Елизавета: «Дважды в одну реку? Легко!»

– Наша история началась четыре года назад — в новогоднюю ночь. Я отмечала праздник с друзьями. К нам приехал мой друг с ребятами — среди них оказался он — мой человек. Мы с Сашей проболтали полночи. Спустя пару месяцев мы снова встретились в компании, пообщались и разошлись.

В конце мая стали общаться в соцсетях. На протяжении месяца каждый день мы с ним обсуждали, как прошел день и т. д. В конце июня встретились. Спустя время он мне признался, что я ему нравлюсь, хотя я уже давно это поняла. Не знала, как ответить, поэтому просто сказала: «Я не хочу терять с тобой дружеские отношения, ведь если ничего не получится, то и дружба будет уже другой».

Но в начале июля мы всё же начали встречаться. В декабре 2016 года стали мужем и женой. В марте 2017-го у нас родилась дочь София.

Но случилось так, что спустя несколько месяцев мы разошлись. Полгода вообще не общались, даже официально развелись.

Со временем постепенно помирились. Почти за год ссоры многое поняли, осознали и повзрослели. Стали вместе жить, а в июле 2019-го узнали, что ждем второго ребенка. И тут жизнь снова перевернулась, особенно когда узнали, что будет сын. Чувства друг к другу стали еще сильнее. Вот такая наша история любви. 26 февраля 2020 года мы снова станем мужем и женой.

Совет один — любите и берегите друг друга и свою семью! Сломать всё легко, а вот сохранить не каждому дано. Не бойтесь делать свою жизнь счастливой, это зависит лишь от вас самих. Всё можно пережить, главное — вместе.

юлия и максим

Юля: «Он искал меня!»

– Со своим мужем я встретилась пять лет назад. Это была любовь с первого взгляда, в которую, кстати, я никогда не верила. Проходила мимо магазина с друзьями, мой друг увидел своего знакомого — Максима. Я взглянула на парня, а он на меня… Мы не могли оторвать друг от друга взгляд!

Максим пошел с нами гулять, в тот день я с ним очень много общалась. Но пришла пора прощаться, я уехала из Тулы в другой город. Через месяц вернулась, встретилась с друзьями и оказалось, что Максим искал меня всё это время. После этого мы с ним вообще не расставались. Гуляли дни и ночи. Прошло пять лет, как мы вместе, и 2,5 года, как мы расписались. Очень люблю своего мужа Максима!