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Конкурс Myslo: туляки рассказывают свои романтические истории к 14 февраля
Фото с сайта pixabay.com.

Конкурс Myslo: туляки рассказывают свои романтические истории к 14 февраля

Расскажите нам о своей love-story и выиграйте приз!

Myslo запустил романтический конкурс для влюбленных — расскажите свою историю любви и получите возможность выиграть приз. За самую красивую love-story мы дарим двухместную палатку от магазина спортивных товаров «Декатлон».

Публикуем финальную историю конкурса.
 
Иван и Надежда

Надежда: «Нас с мужем познакомил лимузин».

В 2008 году я переехала из небольшого городка в Калужской области в Тулу – поступила учиться в Тульский государственный педагогический университет им Л. Н. Толстого. 

Примерно через месяц после начала обучения я познакомилась со своей будущей лучшей подругой. Ко второму курсу нас с ней захватила необычная мечта — заказать лимузин на выпускной. Мы не забывали о ней до самого окончания вуза и делали всё, чтобы воплотить ее в жизнь.

4 июля 2013 года мы получили свои дипломы и отправились в долгожданную поездку на лимузине. Эмоции били через край! Водитель лимузина оказался очень веселым, шутил всю дорогу.

После окончания поездки мы с подругой собирались идти в клуб «Казанова» и пригласили Ивана с нами. Он согласился, отогнал лимузин и приехал к нам. Мы с ним весь вечер общались, потом он проводил меня до общежития, взял номер телефона. Через два дня перезвонил и пригласил на свидание. С тех пор мы с ним вместе. 

Вот так студенческая мечта, пронесенная сквозь годы, подарила мне любимого человека и замечательную семью. Владелец, а по совместительству водитель лимузина стал сначала моим парнем, а потом и мужем. 

Сейчас мы вместе растим очаровательную дочурку и с улыбкой вспоминаем автомобиль, который познакомил нас в тот волшебный день. Ну и как после такого не верить в чудеса?

Условия конкурса

Это финальная история конкурса. Истории на конкурс принимались до 12 февраля 2020 года на почту  news@myslo.ru с пометкой «На конкурс love-story» и приложением нескольких совместных фотографий со второй половиной. 

 

Сегодня к вечеру 14 февраля Myslo подведет итоги конкурса и редакционное жюри выберет лучшую историю.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:17 +1
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