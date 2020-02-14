Конкурс Myslo: туляки рассказывают свои романтические истории к 14 февраля

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Иван и Надежда Надежда: «Нас с мужем познакомил лимузин».

В 2008 году я переехала из небольшого городка в Калужской области в Тулу – поступила учиться в Тульский государственный педагогический университет им Л. Н. Толстого.

Примерно через месяц после начала обучения я познакомилась со своей будущей лучшей подругой. Ко второму курсу нас с ней захватила необычная мечта — заказать лимузин на выпускной. Мы не забывали о ней до самого окончания вуза и делали всё, чтобы воплотить ее в жизнь.

4 июля 2013 года мы получили свои дипломы и отправились в долгожданную поездку на лимузине. Эмоции били через край! Водитель лимузина оказался очень веселым, шутил всю дорогу.

После окончания поездки мы с подругой собирались идти в клуб «Казанова» и пригласили Ивана с нами. Он согласился, отогнал лимузин и приехал к нам. Мы с ним весь вечер общались, потом он проводил меня до общежития, взял номер телефона. Через два дня перезвонил и пригласил на свидание. С тех пор мы с ним вместе.

Вот так студенческая мечта, пронесенная сквозь годы, подарила мне любимого человека и замечательную семью. Владелец, а по совместительству водитель лимузина стал сначала моим парнем, а потом и мужем.

Сейчас мы вместе растим очаровательную дочурку и с улыбкой вспоминаем автомобиль, который познакомил нас в тот волшебный день. Ну и как после такого не верить в чудеса?