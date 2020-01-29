Общероссийский народный фронт выразил благодарность редакции Myslo

29 января в здании отделения ОНФ прошла встреча представителей СМИ с главой тульского исполкома Сергеем Суднициным.

Сергей Судницин подчеркнул важность взаимодействия средств массовой информации и ОНФ:

– Для нас нет запретных тем. Жители рассказывают нам о своих проблемах, и мы стараемся помочь, довести дело до конца: не просто дать огласку ситуации, но и проследить за решением вопроса. ОНФ работает в тесной связке со СМИ, мы вместе можем добиться такой публичности, чтобы власть на местах заработала.

На встрече вручили благодарности, подписанные руководителем исполкома Общероссийского народного фронта Михаилом Кузнецовым. Центральный аппарат ОНФ оценил высокий профессионализм команды, оперативность и информационную поддержку в освещении деятельности регионального отделения ОНФ.

Также на встрече журналистам напомнили о старте приема заявок на конкурс «Правда и справедливость». Журналисты Myslo не раз становились лауреатами конкурса. В 2018 году награду получила Татьяна Алексеева, а в 2019-м — Оксана Грудинина.