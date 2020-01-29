«Шапку надень»: алексинец занял 2-е место на фестивале снежно-ледовой скульптуры

Фото Владимира Филатова, Анны Смирновой и ЭТЦ «Снежная деревня».

На территории экскурсионно-туристического центра (ЭТЦ) «Снежная деревня» в Кировске Мурманской области прошел уже десятый традиционный международный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед».

Праздник снега и льда проходит в Мурманской области с 2011 года. В этом году участие в создании фигур из снега приняли 15 команд из разных городов России — всего 30 мастеров. Темой фестиваля стал хэштег #НаСевереЖить — все скульптурные композиции были «северной тематики».

Сам фестиваль длится неделю и проходит в два этапа. Всю неделю скульпторы вырезают из снега свои арт-объекты на глазах у зрителей. Второй этап — шоу-конкурс «Бешеная пила» — самая зрелищная часть фестиваля. За 90 минут с помощью пил, ломиков и лопаток скульпторы превращают обычный кусок льда в шедевр!

На фестивале «Снеголёд» побывал и наш земляк Владимир Филатов. В паре с тираспольцем Александром Михайловым они создали снежную скульптуру «Шапку надень» и заняли с ней второе место.

Фото Анны Смирновой.

Видео шоу-конкурса «Бешеная пила»: