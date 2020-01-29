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«Шапку надень»: алексинец занял 2-е место на фестивале снежно-ледовой скульптуры
Фото Владимира Филатова, Анны Смирновой и ЭТЦ «Снежная деревня».

«Шапку надень»: алексинец занял 2-е место на фестивале снежно-ледовой скульптуры

Фестиваль прошел в Кировске Мурманской области.

На территории экскурсионно-туристического центра (ЭТЦ) «Снежная деревня» в Кировске Мурманской области прошел уже десятый традиционный международный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед».

Праздник снега и льда проходит в Мурманской области с 2011 года. В этом году участие в создании фигур из снега приняли 15 команд из разных городов России — всего 30 мастеров. Темой фестиваля стал хэштег #НаСевереЖить — все скульптурные композиции были «северной тематики».

Сам фестиваль длится неделю и проходит в два этапа. Всю неделю скульпторы вырезают из снега свои арт-объекты на глазах у зрителей. Второй этап — шоу-конкурс «Бешеная пила» — самая зрелищная часть фестиваля. За 90 минут с помощью пил, ломиков и лопаток скульпторы превращают обычный кусок льда в шедевр!

На фестивале «Снеголёд» побывал и наш земляк Владимир Филатов. В паре с тираспольцем Александром Михайловым они создали снежную скульптуру «Шапку надень» и заняли с ней второе место.

Фото Анны Смирновой.

Видео шоу-конкурса «Бешеная пила»:

Галерея
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 1
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 2
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 3
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 4
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 5
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 6
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 7
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 8
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 9
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 10
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 11
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 12
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 13
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 14
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 15
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 16
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 17
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 18
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 19
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 20
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 21
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 22
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 23
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 24
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 25
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 26
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 27
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 28
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 29
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 30
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 31
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 32
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 33
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 34
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 35
Снежные скульптуры. Фестиваль «Снеголед», Фото: 36
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:44 +6
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