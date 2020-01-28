Троллейбусное кольцо перенесут с Зеленстроя в Менделеевский поселок

Фото из архива Myslo.

Об этом на оперативном совещании в администрации Тулы рассказал заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Троллейбусное кольцо перенесут в рамках проекта по строительству дороги-дублера пр. Ленина.

Для этого дорога в поселке Менделеевский будет реконструирована: для строительства разворотного кольца для троллейбусов сейчас ведутся предпроектные работы. В администрации готовят контракт на разработку топографического плана, проводится согласование с сетевыми организациями, решается земельный вопрос.

Конкретное место еще не определено: его выберут по итогам полученной информации. Предварительно, размещение закупки на проектно-изыскательские работы планируют на март 2020 года.

Напомним, ранее Myslo писал, что в Туле достраивают дублер проспекта Ленина на участке от ул. Вознесенского до ул. Рязанской. Это будет дорога шириной 6,5 м с примыканием к парковке у дома № 127-а по пр. Ленина.

Проект строительства уже разработан и проходит экспертизу. После завершения всех подготовительных мероприятий администрация проведёт аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. Они должны завершиться в ноябре текущего года.

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