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Спартакиада в Новомосковске: первые итоги
Фото предоставлено пресс-службой компании «Полипласт Новомосковск».

Спартакиада в Новомосковске: первые итоги

Масштабные соревнования проходят при поддержке компании «Полипласт Новомосковск».

 В минувшую пятницу в ледовом дворце «Юбилейный» открылась Х спартакиада учащихся по хоккею с шайбой среди команд 2006 г. р. и стала грандиозным событием для всех любителей хоккея.

От имени Губернатора Алексея Дюмина участников соревнований приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он подчеркнул, что Спартакиада учащихся — это масштабный спортивный праздник, в котором принимают участие сильнейшие команды из разных регионов страны.

Почётными гостями на открытии также стали:

  • заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Петрович Михайлов. Это легенда советского хоккея, чьё имя носит новомосковская Академия хоккея;
  • Александр Михайлович Россихин, заместитель председателя комитета Тульской области по спорту;
  • председатель совета директоров компании АО «ГК Полипласт», сопрезидент Федерации хоккея Тульской области Александр Зинурович Шамсутдинов
  • президент «Академии им. Б.П. Михайлова», генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Фёдорович Ковалёв.
турниры

10 команд из Тульской, Московской, Липецкой, Брянской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей скрестили клюшки за право участвовать во всероссийском этапе.

Итоги первого дня:

  • Московская — Воронежская — 3:1
  • Липецкая — Рязанская — 5:1
  • Ярославская — Калужская — 27:0
  • Тульская — Тверская — 6:0

Итоги второго дня:

  • Ярославская — Брянская — 17:1
  • Рязанская — Тверская — 3:4
  • Воронежская — Калужская — 11:2
  • Липецкая — Тамбовская — 19:0

Итоги третьего дня:

  • Тульская — Рязанская — 9:0
  • Московская — Калужская — 16:0
  • Тверская - Тамбовская - 11:3
  • Воронежская  - Брянская - 8:3

Итоги четвертого дня:

  • Тульская - Тамбовская - 19:0
  • Московская - Брянская - 15:1
  • Воронежская - Ярославская - 0:5
  • Тверская - Липецкая - 3:4

Тульская команда выбивается в лидеры, не пропустив ни одной шайбы.

Завтра наши ребята встречаются с Липецком и если побеждают, то поборются за первое место.

Турнир Х спартакиады учащихся по хоккею с шайбой завершится 29 января. Победитель получит право представлять свой регион на всероссийском этапе, который пройдет в Красноярске в марте этого года.

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