59 шайб в трех матчах: Тульские следж-хоккеисты выиграли турнир в Финляндии

Фото: vk.com/paraicehockey.

В Финляндии в городе Ювяскуля состоялся международный хоккейный турнир SISU Cup. В соревнованиях участвовали две российские команды — «Аврора» из Санкт-Петербурга и «Тропик» из Тулы.

Соревнования проводились в двух категориях: Senior (Взрослые) и Junior (Юниоры). В турнире в категории юниоров приняли участие две команды Детской следж-хоккейной лиги — «Тропик» из Тулы и «Аврора» из Санкт-Петербурга, а также команда SISU, в составе которой сыграли спортсмены из Финляндии и Австралии.

Золотые медали и кубок SISU Cup завоевала команда «Тропик», у SISU — серебро, а у «Авроры» — бронза.

Все матчи были динамичными и яркими. Финал «Тропик» — SISU закончился со счётом 14:0.

Всего за 3 игры туляки забросили в ворота соперников 59 шайб, при этом не пропустив ни одной. Взрослые участники турнира по следж-хоккею, который параллельно проходил на этой же арене выразили восхищение игрой наших юных спортсменов.

Результаты матчей: