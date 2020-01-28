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59 шайб в трех матчах: Тульские следж-хоккеисты выиграли турнир в Финляндии
Фото: vk.com/paraicehockey.

59 шайб в трех матчах: Тульские следж-хоккеисты выиграли турнир в Финляндии

Поздравляем наших ребят!

В Финляндии в городе Ювяскуля состоялся международный хоккейный турнир SISU Cup. В соревнованиях участвовали две российские команды — «Аврора» из Санкт-Петербурга и «Тропик» из Тулы.

Соревнования проводились в двух категориях: Senior (Взрослые) и Junior (Юниоры). В турнире в категории юниоров приняли участие две команды Детской следж-хоккейной лиги — «Тропик» из Тулы и «Аврора» из Санкт-Петербурга, а также команда SISU, в составе которой сыграли спортсмены из Финляндии и Австралии.

Золотые медали и кубок SISU Cup завоевала команда «Тропик», у SISU — серебро, а у «Авроры» — бронза.

Все матчи были динамичными и яркими. Финал «Тропик» — SISU закончился со счётом 14:0.

Всего за 3 игры туляки забросили в ворота соперников 59 шайб, при этом не пропустив ни одной. Взрослые участники турнира по следж-хоккею, который параллельно проходил на этой же арене выразили восхищение игрой наших юных спортсменов.

Результаты матчей:

  • Тропик — Аврора — 36:0
  • Тропик — SISU — 9:0
  • Тропик — SISU — 14:0 (финальный матч).
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Следж-хоккеисты «Тропика» победили в Финляндии, Фото: 1
Следж-хоккеисты «Тропика» победили в Финляндии, Фото: 2
Следж-хоккеисты «Тропика» победили в Финляндии, Фото: 3
Следж-хоккеисты «Тропика» победили в Финляндии, Фото: 4
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:48 +2
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