В выходные дни в Тульской области увеличат количество экипажей ГИБДД

Фото из архива Myslo.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к участкам федеральных трасс и региональных дорог.

Также инспекторы проведут рейды в каждом районе Тульской области, при этом привлекут максимальное количество личного состава ГИБДД. Особое внимание будет уделяться выезду на полосу встречного движения и фактам управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

Управление ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите в дежурные части Госавтоинспекции: