Фото из архива Myslo.
В выходные дни в Тульской области увеличат количество экипажей ГИБДД
В каждом районе пройдут рейды Госавтоинспекции.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к участкам федеральных трасс и региональных дорог.
Также инспекторы проведут рейды в каждом районе Тульской области, при этом привлекут максимальное количество личного состава ГИБДД. Особое внимание будет уделяться выезду на полосу встречного движения и фактам управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.
Управление ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.
Уважаемые участники дорожного движения! Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите в дежурные части Госавтоинспекции:
- по Туле 32−45−00, 32−45−02,
- по Тульской области 32−32−54.
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