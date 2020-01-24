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В выходные дни в Тульской области увеличат количество экипажей ГИБДД
Фото из архива Myslo.

В выходные дни в Тульской области увеличат количество экипажей ГИБДД

В каждом районе пройдут рейды Госавтоинспекции.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к участкам федеральных трасс и региональных дорог.
 
Также инспекторы проведут рейды в каждом районе Тульской области, при этом привлекут максимальное количество личного состава ГИБДД. Особое внимание будет уделяться выезду на полосу встречного движения и фактам управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.
 
Управление ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.
 

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите в дежурные части Госавтоинспекции:

  • по Туле 32−45−00, 32−45−02,
  • по Тульской области 32−32−54.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:23 +2
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