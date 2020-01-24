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На территории предприятия в Новомосковске введен карантин по бешенству
Фото: tverskaya13.ru.

На территории предприятия в Новомосковске введен карантин по бешенству

Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области.

В Новомосковске установлен карантин по бешенству. В указе, подписанном губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, уточняется, что речь идет о «территории участка площадью 30 кв. м, расположенного в 10 метрах левее центрального входа административного здания очистных сооружений АО «Новомосковская акционерная компания «Азот».

Географические координаты:

Также карантин введен на территории очистных сооружений и в радиусе 2 км от них.

На время действия карантина запрещается:

  • торговля домашними животными, вывоз их за пределы территории,
  • отлов диких животных.

Министерству здравоохранения Тульской области поручено обеспечить в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактические учреждения Тулы, имеющие в своем составе травматологический пункт.

Карантин отменяется по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучной зоне.

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.

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