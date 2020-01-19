Фото instagram.com/itsmaysmemes. Вот бы задержанным такие куртки! В них можно было бы унести побольше))).
В Тульской области воры выносили украденную технику под куртками, втянув живот
Подозреваемых в кражах компьютерной техники в Туле задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Туле.
Злоумышленники практиковались на хищениях из компьютерных супермаркетов одной и той же сети.
Они воровали компьютерную технику, пронося её под «дутыми» куртками, втянув живот. Преступная группа совершила не менее 5 краж в Туле, а также несколько подобных деяний за пределами области. Тульские полицейские располагали сведениями о похитителях и автомобиле, на котором они могут передвигаться.
При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось обнаружить транспортное средство, соответствующее ориентировке, заезжающим на парковку одного из торговых центров. Учитывая, что в этом торговом центре находился компьютерный супермаркет соответствующей сети, сотрудники уголовного розыска проверили пассажиров автомобиля.
Находившихся в салоне мужчин застали врасплох: в машине было обнаружено похищенное ранее имущество.
Как удалось выяснить, это имущество они ранее похитили из магазинов в Туле и Московской области.
Задержаны трое: 25-летний неработающий ранее судимый мужчина и два его подельника (31 год и 26 лет), они ранее не были судимы, но тоже нигде не трудоустроены.
Мужчины задержаны, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК
РФ.
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