В Тульской области воры выносили украденную технику под куртками, втянув живот

Фото instagram.com/itsmaysmemes. Вот бы задержанным такие куртки! В них можно было бы унести побольше))).

Подозреваемых в кражах компьютерной техники в Туле задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Туле.

Злоумышленники практиковались на хищениях из компьютерных супермаркетов одной и той же сети.

Они воровали компьютерную технику, пронося её под «дутыми» куртками, втянув живот. Преступная группа совершила не менее 5 краж в Туле, а также несколько подобных деяний за пределами области. Тульские полицейские располагали сведениями о похитителях и автомобиле, на котором они могут передвигаться.

При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось обнаружить транспортное средство, соответствующее ориентировке, заезжающим на парковку одного из торговых центров. Учитывая, что в этом торговом центре находился компьютерный супермаркет соответствующей сети, сотрудники уголовного розыска проверили пассажиров автомобиля.

Находившихся в салоне мужчин застали врасплох: в машине было обнаружено похищенное ранее имущество.

Как удалось выяснить, это имущество они ранее похитили из магазинов в Туле и Московской области.

Задержаны трое: 25-летний неработающий ранее судимый мужчина и два его подельника (31 год и 26 лет), они ранее не были судимы, но тоже нигде не трудоустроены.