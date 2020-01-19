новости
новости
Регистрация
В Тульской области воры выносили украденную технику под куртками, втянув живот
Фото instagram.com/itsmaysmemes. Вот бы задержанным такие куртки! В них можно было бы унести побольше))).

В Тульской области воры выносили украденную технику под куртками, втянув живот

Подозреваемых в кражах компьютерной техники в Туле задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Туле.

Злоумышленники практиковались на хищениях из компьютерных супермаркетов одной и той же сети.
 
Они воровали компьютерную технику, пронося её под «дутыми» куртками, втянув живот. Преступная группа совершила не менее 5 краж в Туле, а также несколько подобных деяний за пределами области. Тульские полицейские располагали сведениями о похитителях и автомобиле, на котором они могут передвигаться. 
 
При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось обнаружить транспортное средство, соответствующее ориентировке, заезжающим на парковку одного из торговых центров. Учитывая, что в этом торговом центре находился компьютерный супермаркет соответствующей сети, сотрудники уголовного розыска проверили пассажиров автомобиля.
 
Находившихся в салоне мужчин застали врасплох: в машине было обнаружено похищенное ранее имущество. 
 
Как удалось выяснить, это имущество они ранее похитили из магазинов в Туле и Московской области.
 
Задержаны трое: 25-летний неработающий ранее судимый мужчина и два его подельника (31 год и 26 лет), они ранее не были судимы, но тоже нигде не трудоустроены.
 
Мужчины задержаны, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:55 +4
Другие статьи по темам
Событие
кражи компьютерной техникикраденое под курткой
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Уничтожил 150 фашистов: Минобороны РФ рассекретило документы о подвиге нашего земляка
Уничтожил 150 фашистов: Минобороны РФ рассекретило документы о подвиге нашего земляка
Гидрометцентр: к нам идут снегопады и метели
Гидрометцентр: к нам идут снегопады и метели
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.