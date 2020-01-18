В Большой Туле модернизируют систему водоснабжения

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона пообщался с жителями, которые обратились с вопросами водоснабжения населенных пунктов Большой Тулы.

Глава региона отметил, что в ряде населенных пунктов администрация областного центра уже проводит работы по улучшению качества воды и надежности водоснабжения. В других – мероприятия начнутся в этом году.

Жительница поселка Ленинский-1 обратила внимание губернатора на некачественное водоснабжение населенного пункта.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что п. Ленинский-1 включен в Федеральную программу «Чистая вода» на 2021 год. Планируется строительство и перекладка сетей водопровода, восстановление скважин с обустройством павильонов и зон санитарной защиты, строительство станции обезжелезивания с резервуарами чистой воды, ограждением, подъездной дорогой, технологическими трубопроводами и сетями электроснабжения. Общий объем финансирования составит более 165 млн рублей.

Глава администрации отметил, что в прошлом году в рамках региональной программы «Чистая вода» в поселке уже заменены 3 км трубопровода. В этом – начинается реконструкция системы водоснабжения п. Ленинский.

Алексей Дюмин обратил внимание Дмитрия Миляева на необходимость своевременно подготовить проектно-сметную документацию и направить документы в министерство ЖКХ для включения в федеральную программу, чтобы сами работы завершить до конца 2021 года.

Глава администрации Тулы также доложил, что по федеральной программе «Чистая вода» также в с. Алешня планируется строительство 3-х скважин с насосной станцией, станции обезжелезивания и 5 км водовода.

Отвечая на вопрос жителя пос. Барсуки, где проживают более 3 тысяч человек, Дмитрий Миляев доложил, что в населенном пункте до конца января будут завершены работы по замене водовода.

Жительница поселка Плеханово спросила губернатора о строительстве станции обезжелезивания.

Уже разработана проектно-сметная документация объекта, а сдача планируется в начале 2021 года. На это из городского бюджета предусмотрены 112 млн рублей.

Житель Хрущево пожаловался на перебои с водоснабжением, особенно в летний период.

Дмитрий Миляев сообщил, что в 2018-2019 годах проведены работы по ликвидации незаконных врезок, будет задействована еще одна водонапорная башня. Летом будет проведен мониторинг качества водоснабжения. С 2022 года планируется начать перекладку сетей и провести мероприятия по улучшению качества воды.

С перебоями в водоснабжении в летний период столкнулись и жители деревни Ивановки. Для решения проблемы уже в этом году сети заменят по проекту «Народный бюджет». Проект стоимостью 5 млн рублей позволит обеспечить качественное водоснабжение жителей деревни.

Также заявитель спросил о возможности оборудовать детскую и спортивную площадки. Алексей Дюмин поручил Дмитрию Миляеву совместно с жителями определить подходящее место, а летом – установить оборудование.

Генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин доложил, что сентябре-октябре 2019 года заменено насосное оборудование на 6 артезианских скважинах Окского водозабора для улучшения водоснабжения южной части города. Во исполнение поручений Алексея Дюмина по перекладке аварийных участков магистральных водоводов в 2019 году «Тулагорводоканал» переложил 3,6 км сети железобетонного водовода диаметром 900 мм Медвенско-Осетровского водозабора.

Алексей Дюмин спросил о планируемых мероприятиях, направленных на улучшение водоснабжения Зеленстроя и всей южной части города.

Эдуард Головин ответил, что в этом году благодаря строительству насосной станции на ул. Рязанской удастся избежать дефицита воды, а также подавать воду из профицитного Пролетарского района.

Для бесперебойного водоснабжения жителей Пролетарского района Тулы компанией «Внешстрой» с декабря ведутся работы на двух аварийных участках Медвенско-Осетровского водовода общей протяженностью 9,8 км.

Глава региона поручил Дмитрию Миляеву и министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову обеспечить выполнение всех намеченных мероприятий.

- Вопросы водоснабжения являются жизненно важными для наших жителей. К модернизации системы водоснабжения населенных пунктов Большой Тулы мы приступили в 2019 году. Необходимо продолжить работу, не снижая темпов, - сказал Алексей Дюмин.