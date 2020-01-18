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Туляки жалуются на канализационные стоки на ул. Столетова
Кадр из видео.

Туляки жалуются на канализационные стоки на ул. Столетова

По словам местных жителей, возле их домов постоянно стоит ужасный запах.

В редакцию Myslo обратился житель улицы Столетова Ярослав Пилипенко. По его словам, уже много лет канализационные нечистоты затапливают территорию рядом с домами, образуя вокруг «болотца». Оттуда вода впоследствии вытекает в реку. Из-за этой проблемы вокруг постоянно стоит ужасный запах.

- Канализация открытым способом вытекает из домов. Сколько лет уже бьемся! Сколько лет уже нам обещают это дело починить. Это всё течет вниз в реку Упу. Жалко, телефон не может передать запахи, все «ароматы»…, — говорит местный житель.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:30 +4
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