Туляки жалуются на канализационные стоки на ул. Столетова

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В редакцию Myslo обратился житель улицы Столетова Ярослав Пилипенко. По его словам, уже много лет канализационные нечистоты затапливают территорию рядом с домами, образуя вокруг «болотца». Оттуда вода впоследствии вытекает в реку. Из-за этой проблемы вокруг постоянно стоит ужасный запах.

- Канализация открытым способом вытекает из домов. Сколько лет уже бьемся! Сколько лет уже нам обещают это дело починить. Это всё течет вниз в реку Упу. Жалко, телефон не может передать запахи, все «ароматы»…, — говорит местный житель.