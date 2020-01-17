За неделю в Туле устранили 20 повреждений водопровода и канализации
Сотрудники «Тулагорводоканала» выезжали на заявки более 400 раз.
С 10 по 16 января специалисты АО «Тулагорводоканал» отработали 417 заявок на территории областного центра. Устранено 20 повреждений труб водопровода и канализации, 27 протечек из водопроводных колодцев.
Отремонтировано 30 водоразборных колонок, прочищено 166 канализационных засоров, заменено 216 метров труб. Также была проведена замена и ревизия запорной арматуры, очистка колодцев и благоустройство территории после земляных работ.
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