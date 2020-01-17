Новомосковский любитель пьяной езды после третьего нарушения отправился в колонию

Ранее мужчина уже был осужден за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В Новомосковском городском суде в особом порядке рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нетрезвом вождении. Ранее он уже был дважды осужден по аналогичной статье.

Тем не менее, 23 ноября прошлого года мужчина попал в ДТП – медосвидетельствование показало состояние алкогольного опьянения - 1,618 мг/л.

Приговора суда нетрезвый водитель дожидался в СИЗО. С учётом рецидива суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На законных основаниях сесть за руль он сможет только через три года.