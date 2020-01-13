На Новомосковском шоссе в Туле сбили мужчину

Утром в понедельник, 13 января, на Новомосковском шоссе в Туле легковой автомобиль Hyundai сбил 68-летнего мужчину. ДТП произошло неподалеку от городских кладбищ № 1−2.

Как сообщили Myslo в пресс-службе региональной инспекции, по предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого места. Пострадавший госпитализирован.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.