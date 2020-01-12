В Суворове замначальника местной полиции проверяют на причастность к странному ДТП

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Местные жители считают, что офицер скрылся с места происшествия, так как мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В редакцию Myslo обратился житель Суворова Тульской области. На условиях анонимности он сообщил о ДТП, которое произошло минувшей ночью. По его словам, на пересечении проспекта Мира и ул. Толстого в Суворове врезался в дерево легковой автомобиль. Аварию якобы спровоцировал Nissan Qashqai, за рулем которого обычно видят одного из заместителей начальника отдела местной полиции.



Как рассказал суворовец, сразу после дорожно-транспортного происшествия Nissan уехал. Очевидцы считают, что водитель мог это сделать потому, что, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее эту машину обнаружили возле дома полицейского.

По информации источника, ночью в Суворов ездили сотрудники собственной безопасности региональной полиции, которые сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.



В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили, что в настоящее время проверяют возможную причастность сотрудника полиции к произошедшему в ночь на 12 января ДТП. Если в ходе служебной проверки данные подтвердятся, то к полицейскому и его руководителям

будут применены соответствующие дисциплинарные меры.

Отметим, что, предположительно, касания между автомобилями не было, а употреблять спиртное в свободное от работы время совершеннолетним жителям РФ не запрещено. Поэтому доказать изложенные выше обстоятельства ДТП, если они действительно имели место, будет достаточно проблематично.

