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Внимание! От имени Роспотребнадзора в Тульской области орудуют мошенники

Внимание! От имени Роспотребнадзора в Тульской области орудуют мошенники

Будьте осторожны!

В Тульской области под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники. Неизвестные звонят индивидуальным предпринимателям, директорам фирм и, представляясь Службой защиты прав потребителей или должностными лицами управления, предупреждают о якобы планируемой проверке бизнеса.

– В целях мнимой заботы о предпринимателях перед проверкой предлагают помощь в оформлении «Уголка потребителя» в соответствии с требованиями законодательства и настойчиво, в некоторых случаях угрожая штрафами, требуют купить у них литературу (законы, журналы и др.) за немалые деньги, — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Тульской области.

Обратите внимание, что управление не занимается распространением и продажей печатных изданий.

Должностные лица Роспотребнадзора осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

Проверяйте информацию, прежде чем заплатить деньги!

При обнаружении подобных фактов предприниматели могут обратиться в управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефону 37-70-03, а также к уполномоченному по защите прав предпринимателей, тел.  24-53-87, и в органы полиции.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:50 0
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