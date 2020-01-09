Внимание! От имени Роспотребнадзора в Тульской области орудуют мошенники

В Тульской области под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники. Неизвестные звонят индивидуальным предпринимателям, директорам фирм и, представляясь Службой защиты прав потребителей или должностными лицами управления, предупреждают о якобы планируемой проверке бизнеса.

– В целях мнимой заботы о предпринимателях перед проверкой предлагают помощь в оформлении «Уголка потребителя» в соответствии с требованиями законодательства и настойчиво, в некоторых случаях угрожая штрафами, требуют купить у них литературу (законы, журналы и др.) за немалые деньги, — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Тульской области.

Обратите внимание, что управление не занимается распространением и продажей печатных изданий.

Должностные лица Роспотребнадзора осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

Проверяйте информацию, прежде чем заплатить деньги!

При обнаружении подобных фактов предприниматели могут обратиться в управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефону 37-70-03, а также к уполномоченному по защите прав предпринимателей, тел. 24-53-87, и в органы полиции.