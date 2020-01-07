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Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Рождеством

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Рождеством

Глава региона обратился к тулякам.

Уважаемые священнослужители Тульской митрополии!

Дорогие жители Тульской области!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник объединяет всех православных верующих вокруг вечных ценностей добра и милосердия. Он обращает миллионы людей к многовековым традициям христианства, дарит надежду и веру в лучшее.

Сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь играет огромную роль в укреплении нравственных идеалов нашего общества, сохранении богатейшего культурного и духовного наследия России.

Уверен, что так будет и впредь.

Желаю всем жителям Тульской области крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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