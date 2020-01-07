Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Рождеством
Глава региона обратился к тулякам.
Уважаемые священнослужители Тульской митрополии!
Дорогие жители Тульской области!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник объединяет всех православных верующих вокруг вечных ценностей добра и милосердия. Он обращает миллионы людей к многовековым традициям христианства, дарит надежду и веру в лучшее.
Сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь играет огромную роль в укреплении нравственных идеалов нашего общества, сохранении богатейшего культурного и духовного наследия России.
Уверен, что так будет и впредь.
Желаю всем жителям Тульской области крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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