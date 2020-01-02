Водители теперь могут не возить с собой ОСАГО

Это касается тех страховых полисов, которые куплены в электронном виде.

В закон об ОСАГО поправки вступили в силу еще в мае 2019 года, но в ПДД не был внесены изменения. Из-за этого некоторые инспекторы ДПС продолжали требовать предъявлять бумажный документ и выписывали штрафы за отсутствие распечатки, ссылаясь на отсутствие такой нормы в Правилах дорожного движения.

Верховный суд РФ несколько раз отменял наложенные штрафы, поясняя, что правила дорожного движения утверждаются на основании постановления правительства.

В связи с этим МВД внесло поправки в пункт 2.1.1.1 Правил дорожного движения. Теперь в нем говорится, что при заключении электронного договор, то предъявлять его можно как в бумажном, так и в электронном виде. поправки вступили в силу 2 января.