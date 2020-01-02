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В ночном ДТП с Volkswagen Passat на окраине Тулы погиб мужчина

В ночном ДТП с Volkswagen Passat на окраине Тулы погиб мужчина

По информации очевидцев аварии, пострадали еще два человека.

Авария произошла 1 января в 23.30 на на съезде с М2 к Мясново (8 км автодороги «Тула-Белев»).

36-летний водитель Volkswagen Passat врезался в столб, после чего машина перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. 

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативный отдел полиции выясняют детали происшествия.

По информации очевидцев аварии, пострадали еще два человека. Однако официально эта информация не подтверждается. По подтвержденной информации, погибший не управлял машиной и ехал на пассажирском сиденье.

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На окраине Тулы в ДТП погиб водитель Volkswagen Passat , Фото: 1
На окраине Тулы в ДТП погиб водитель Volkswagen Passat , Фото: 2
На окраине Тулы в ДТП погиб водитель Volkswagen Passat , Фото: 3
На окраине Тулы в ДТП погиб водитель Volkswagen Passat , Фото: 4
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:35 +5
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