Редакция «Слободы» и Myslo поздравляет читателей с Новым годом!

Татьяна Алексеева, исполнительный директор ООО «Слобода»:

- Друзья! Новый год — отличный повод поблагодарить вас за то, что были с нами предыдущий 2019 год, за доверие и общение, за ваши комментарии, статусы, плюсики и минусы под нашими материалами. Значит, мы не зря ели свой хлеб)))

В новом, таком округлом и симпатичном 2020-м, желаю вам и вашим близким здоровья, любви и благополучия. Верю, что у нас с вами впереди много поводов для улыбок и радости, море хороших новостей и океан ярких впечатлений. С Новым годом!

Сергей Коваленко, директор интернет-проектов:

- Уверен, вы читаете эти строки примерно в 17.00 по Москве, на отрывном календаре 1 января 2020 года. В голове еще гремят вчерашние салюты. Оливье на столе уже не такой праздничный, но все еще манит. Из соседней комнаты бодренько звучит Аида Ведищева. А земля вертится чуть быстрее обычного. Я знаю, у вас там еще осталась в холодильнике бутылочка игристого. Самое время ее откупорить. Разрешите поднять тост, без лишнего пафоса, за всех нас! Писателей, читателей, комментаторов, ТУЛЯКОВ! Чокаюсь с вами через экран, закусываю мандаринкой. Бьюсь об заклад, 2020-й нас не подведет, если мы, конечно, его не подведем. А мы не подведем! Ура!

Лев Рычковский, начальник IT-отдела:

- Дорогие портальцы! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Уходящий год был трудным, но мы справились. А всё, что не успели в этом году, обязательно получится в следующем. И пусть все баги останутся в старом году, а новый будет еще стабильней — без глюков. С новым 2к20 годом!

Алексей Пирязев, фотограф:

- Будьте добрее! Когда это возможно.:) А возможно это всегда!:) Весёлых историй, приятных открытий и отличного настроения в Новом году!!!

Анастасия Якушина, контент-менеджер, ведущая рубрик «Афиша», «Утро в Туле» и «Фотоконкурсы»:

- Поздравляю вас с 2020 годом! Хочу пожелать в новом году не только плодотворно работать и достигать новых целей, но и хорошо отдыхать. Это очень важно. Веселитесь на полную катушку, отвлекайтесь от всех забот, больше путешествуйте и набирайтесь новых впечатлений. И еще пожелаю, чтобы в новом году вам всегда хватало средств развлекаться так, как вы хотите. Будьте счастливы!

В новогоднюю ночь обязательно напишите на бумажке все свои желания, сожгите ее и бросьте пепел в бокал шампанского, который выпьете под бой курантов. И всё задуманное в эту волшебную ночь обязательно сбудется!

Татьяна Афанасьева, блогер Myslo, дизайнер «Слободы»:

- С новым, 2020 годом! Не знаю, каким был ваш 2019-й, но пусть тот, который только вошёл, триумфально откроет шампанское, станцует джигу-жигу и подарит вам самые яркие эмоции! Добра вам, радости, удачи и любви. И да! Путешествуйте! Расширяйте горизонты, ломайте шаблоны, получайте удовольствие от новых маршрутов, встреч и открытий. С Новым годом, друзья!

Юлия Королева, шеф-редактор Myslo:

- Пусть ничто в этом мире не помешает вам хорошенько проводить старый год и встретить новый. Дед Мороз существует, и у него для вас непременно что-то есть: загляните под ёлку, откройте письмо, повстречайте кого-то — ваш подарок непременно вас дождется! - Пусть ничто в этом мире не помешает вам хорошенько проводить старый год и встретить новый. Дед Мороз существует, и у него для вас непременно что-то есть: загляните под ёлку, откройте письмо, повстречайте кого-то — ваш подарок непременно вас дождется!

Не огорчайте Дедушку Мороза: ведите себя хорошо (или плохо), будьте добры и милы (по мере возможности), цените близких (всегда) и пусть у вас всё получится в 2020-м. А мы будем рядом.

Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:

- Дорогие наши читатели! Друзья! Коллеги! 2019 год был удивительным, ярким, насыщенным событиями. И я желаю, чтобы наступивший 2020 год ему в этом ничуть не уступал. Огромного счастья вам и вашим семьям, любите и цените друг друга. А еще старайтесь хоть иногда делать друг другу приятные сюрпризы, удивлять и радовать, дарить эмоции и позитив. С Новым годом!

Дмитрий Дзюбин, фотограф:

- Господа, хотел бы присоединиться к поздравлениям. Будьте счастливы, любите и будьте любимы. Продолжайте радовать нас своими улыбками!

Сергей Гусев, писатель, историк, автор Myslo:

- Одно из последних знаковых для города Тулы в уходящем году событий — тротуарная вечеринка на улице Советской — показало, насколько всё обманчиво и переменчиво в этом мире. Вывески открыли вроде и старые, однако сделаны они были на Новых торговых рядах. Во всяком случае, так это здание когда-то называлось. Да и вообще — с улицы написано галантерейные товары, а внутри — военная прокуратура.

Поэтому в новом году доверяйте прежде всего своим глазам и своей интуиции. Пусть она вас никогда не подводит. Будьте верны себе и своей цели в жизни. Читайте книги — просто потому что читайте. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Пытайтесь быть хоть немного романтиками, ибо циников да прагматиков и так до фига. Любите себя, это тоже важно, и близких вам людей. Дружите! И будьте счастливы!

Кристина Вернигорина, корреспондент:

- Друзья! Желаю вам ярких впечатлений, крутых путешествий в новом году. Побольше добра, улыбок, позитива и любви! Пусть 2020 год принесет вам то, что вы заслужили и о чем мечтали.:) С Новым годом!

Леонид Почекин, вечерний редактор портала Myslo:

- Дорогие друзья! Пусть уходящий год запомнится вам ярким и насыщенным, а наступающий принесёт только хорошее. Берегите себя и тех, кто вам дорог, цените добрые воспоминания и постарайтесь в новом году стать таким воспоминанием для кого-то. Не бойтесь открывать сердца и идти навстречу людям. Пусть сделанное добро вернётся вам сполна, а неудачи и ошибки станут ценными и важными уроками. Пусть каждое утро будет добрым, день — продуктивным, а вечер — полным душевного тепла и семейного уюта. Счастья, энергии, любви, достатка, благополучия и хороших новостей вам и вашим близким в новом, 2020 году! Сергей Стариков, корреспондент: - Уважаемые портальцы! Желаю вам в новом году любви, позитива и взаимопонимания не только с близкими людьми «в реале», но и при общении на Myslo. Пусть все значимые перемены вашей жизни в 2020 году будут только хорошими и перспективными, а справляться с негативом будет очень легко и просто. С Новым годом! Юлия Александрова, корреспондент:

Пусть Новый год обязательно принесет много радостных событий, неожиданных встреч, добра, тепла, уюта — всего того, что называется простым словом — «счастье»! Пусть загаданные под бой курантов желания сбудутся!

Оксана Грудинина, корреспондент: