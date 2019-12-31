В канун Нового года в Туле поженились 14 пар

Фото пресс-службы администрации города.

Такое необычное свадебное торжество, по мнению сотрудников ЗАГСа, должно стать самым ярким и запоминающимся событием в жизни молодоженов.

Для этого во Дворце бракосочетания к предновогодним свадьбам подготовились особым образом: украсили помещения новогодними атрибутами, сотрудник ЗАГС, который регистрирует брак, сегодня предстал перед гостями в наряде Снегурочки.



Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в атмосфере зимней сказки в канун Нового года в Туле семьи создали 14 пар молодоженов.