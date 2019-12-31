новости
новости
Регистрация
В канун Нового года в Туле поженились 14 пар
Фото пресс-службы администрации города.

В канун Нового года в Туле поженились 14 пар

Торжественные церемонии 31 декабря во Дворце бракосочетания комитета ЗАГС администрации города провела Снегурочка.

Такое необычное свадебное торжество, по мнению сотрудников ЗАГСа, должно стать самым ярким и запоминающимся событием в жизни молодоженов.

Для этого во Дворце бракосочетания к предновогодним свадьбам подготовились особым образом: украсили помещения новогодними атрибутами, сотрудник ЗАГС, который регистрирует брак, сегодня предстал перед гостями в наряде Снегурочки.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в атмосфере зимней сказки в канун Нового года в Туле семьи создали 14 пар молодоженов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 21:12 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
загссемьясвадьба

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Редакция «Слободы» и Myslo поздравляет читателей с Новым годом!
Редакция «Слободы» и Myslo поздравляет читателей с Новым годом!
Какая погода ждет туляков в первую неделю нового года
Какая погода ждет туляков в первую неделю нового года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.