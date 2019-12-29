Житель Алексина пырнул ножом посетителя кафе

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Алексину поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе.

На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что между двумя посетителями заведения возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес ножевое ранение другому.

Росгвардейцы задержали 33-летнего местного жителя и передали прибывшей следственно-оперативной группе.