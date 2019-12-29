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Житель Алексина пырнул ножом посетителя кафе

Житель Алексина пырнул ножом посетителя кафе

Тульские росгвардейцы задержали 33-летнего местного жителя.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Алексину поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе.
 
На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что между двумя посетителями заведения возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес ножевое ранение другому.
 
Росгвардейцы задержали 33-летнего местного жителя и передали прибывшей следственно-оперативной группе.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:02 0
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Тульская областьАлексин

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