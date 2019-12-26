Ночная хоккейная лига на Красной площади: Сколько шайб забил Владимир Путин в ворота Алексея Дюмина?

пресс-служба президента РФ/ТАСС

Товарищеский матч Ночной хоккейной лиги состоялся сегодня ночью на катке на Красной площади в Москве.

Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Владимир Путин.

Глава государства вышел на лед традиционно на под номером 11 и забил несколько шайб. В одной команде с ним играли министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в числе них Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

Соперниками были губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участники игры отметили высокий уровень мастерства Владимира Путина – более половины шайб со стороны победителя забросил именно глава государства.

В перерыве между периодами Владимир Путин пообщался с участниками матча за чаепитием. Его организовали в помещении кафе у ледовой площадки. После завершения товарищеского поединка глава государства сфотографировался с игроками обеих команд.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея.