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В России новые авто можно будет зарегистрировать в салоне

В России новые авто можно будет зарегистрировать в салоне

Посещать ГИБДД не придется.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сегодня оно опубликовано на сайте правительства РФ. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. 

С этой даты на всей территории России устанавливается единый порядок государственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и выдачи государственного регистрационного знака, осмотра транспортного средства должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации и ряда других действий, связанных с регистрацией транспортного средства.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с МВД должно организовать взаимодействие специализированных организаций, участвующих в госрегистрации ТС, с регистрационными подразделениями ГИБДД с использованием портала госуслуг.

Госавтоинспекция теперь должна создать специализированный реестр автодилеров, имеющих право регистрировать новые авто, сообщает «Российская газета». Результаты осмотра машины салон передаст в ГИБДД через портал госуслуг. Затем будет приниматься решение о допуске автомобиля к движению.
Государственный регистрационный номер автомобилю будет присваиваться в соответствии с кодом региона места регистрации владельца машины. Так, у автовладельца со столичной регистрацией должен быть исключительно московский номер.
 
 
 
 
 

Документ вступает в силу с 1 января следующего года.

Как отмечается на сайте правительства, новые правила государственной регистрации автомобилей призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:36 0
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